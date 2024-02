Dopo la quarta vittoria sul campo dei giallorossi contro il Feyenoord, Dybala fa da capitano per la riscossa social memore degli sfottò olandesi dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia. E cita quel video di Mr. Bean… invecchiato male. I sorteggi live alle 12 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW . Saranno visibili in streaming anche su skysport.it e la pagina YouTube di Sky Sport

Roma-Feyenoord, atto quarto. Una storia già vista: vince la Roma. La sfida del campo che entra nel mondo dei social che, si sa, hanno una caratteristica che li contraddistingue: non dimenticano, tutto resta. Come gli sfottò degli olandesi dopo la finale di Europa League persa lo scorso anno dai giallorossi contro il Siviglia. Questione di karma: tutto torna. Ed è stato Dybala a capitanare la riscossa social, ovviamente dopo il risultato del campo, quello che più conta . Ha "blastato" il Feyenoord. Neologismi Treccani 2018: "Nel gergo giovanile e nella lingua colloquiale dei frequentatori assidui dei siti di relazione sociale in Rete, distruggere; per estensione, attaccare e zittire l’interlocutore".

Il motivo, questione di karma

Dunque la spiegazione. Perché tutto, ovviamente, ha un senso, visto che lo scontro Roma-Feyenoord ha ormai da tempo superato i confini del campo per entrare nel ring social. Gli olandesi avevano postato diversi contenuti sarcastici dopo la sconfitta in finale di Europa League della Roma, rincarando la dose con un video ripubblicato recentemente dallo stesso Dybala nelle proprie stories. Una parafrasi di Mr. Bean in volo aereo in prima classe (metaforicamente il Feyenoord qualificato alla Champions 2023-24): il celebre comico inglese sfila davanti ai passeggeri di seconda classe (la Roma in Europa League) sventolando il suo pregiato biglietto, per poi andarsi ad accomodare su ampie poltrone d'élite accanto al Napoli. Poi la realtà che fa il suo corso: l'eliminazione dalla Champions, il sorteggio con la Roma e l'eliminazione. Dybala pubblica quel video e aggiunge "Io non dimentico". E siamo a tre. Sipario.