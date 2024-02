Occhio Atalanta, non è lo stesso Sporting dei gironi

Sporting Club, ancora tu. L’urna di Nyon riserva all’Atalanta un ritorno a Lisbona. Nella fase a gironi, fu dominio nerazzurro, con un primo tempo in Portogallo da stropicciarsi gli occhi. Ma da quel momento lo Sporting ha svoltato: ha rimontato in campionato e oggi è primo col Benfica (con una partita in meno) e ha superato brillantemente il playoff con lo Young Boys (che in Champions League aveva fatto soffrire il City).