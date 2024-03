Milan, loro sanno come si vince in Europa League

Cresce la media punti e il distacco dalla quinta, ora la Juve è a -1: un girone di ritorno migliore, rispetto a quello di andata, regala al Milan la tranquillità giusta per preparare al meglio l'impegno in Europa League contro lo Slavia. L'obiettivo è arrivare in fondo, e per farlo bisogna affidarsi ai più esperti e a chi, come Giroud, Loftus-Cheek e Chukwueze, quella coppa l'ha già vinta

La sconfitta della Juve ha riportato il Milan a meno 1 dal secondo posto anche grazie a un girone di ritorno migliore rispetto all'andata come chiesto da Pioli ai suoi giocatori. Media punti più alta, più punti sulla quinta in classifica e meno partite alla fine del campionato permettono ai rossoneri di avere la testa libera per preparare al meglio l'impegno in Europa League contro lo Slavia. Per arrivare fino in fondo il Milan dovrà affidarsi ai suoi giocatori più esperti: Theo e Maignan, premiati da Ibra e Furlani rispettivamente per le 200 e 100 presenze in rossonero, ma soprattutto chi questa Coppa l'ha già alzata in carriera.