L'allenatore ha commentato il pareggio ottenuto a Lisbona nell'andata degli ottavi di Europa League: "Peccato non aver vinto, ma è comunque un risultato positivo - ha detto -. Partita di qualità, ce la giochiamo al ritorno. Scamacca ha giocato libero, l'importante è che sorrida. Lookman? Può essere ancora più un riferimento per la squadra"

L'Atalanta torna da Lisbona con un pareggio prezioso in vista del ritorno, in programma a Bergamo tra 8 giorni, ma anche con un po' di rammarico per i tre pali colpiti e le tante altre opportunità avute per fare bottino pieno sul campo dello Sporting. "Potevamo indubbiamente incanalare meglio la qualificazione per come è andata la partita, per il numero di occasioni, anche abbastanza clamorose coi pali - ha detto Gasperini nel post partita a Sky Sport -. Però il risultato è comunque positivo, ci giocheremo la qualificazione in casa. Dobbiamo guardare le cose positive che sono state parecchie, abbiamo la possibilità di giocarla in casa e lo faremo nel migliore dei modi. Scamacca? Ha giocato libero mentalmente, ha fatto le sue giocate, è stato anche sfortunato su una parata del portiere, abbiamo avuto un'altra palla rubata con Ederson su cui potevamo fare gol. Però si è mosso, ha giocato bene, per la squadra. Ha fatto un gran gol, i numeri li ha. L'importante è che lui sorrida, partiamo da lì e andrà bene".

"Il gol subito era rimediabile in tanti modi, siamo stati lenti" "Questa è una squadra che reagisce - ha aggiunto l'allenatore della Dea dopo i recenti risultati negativi -, abbiamo la fortuna di giocare spesso, anche troppo. Quindi quando vinci non assapori molto la vittoria, ma quando perdi ti puoi rifare subito. Questa sera abbiamo fatto una buona partita, una buona qualità di gioco, peccato non aver vinto però siamo dentro". E a proposito della rete subita in avvio di gara ha spiegato: "Era rimediabile in tanti modi, è anche vero che gli abbiamo messo quella pressione che li ha costretti spesso a sbagliare, come nel caso del gol nostro o in altre occasioni. Sul gol di Paulinho siamo andati un po' fuori perché quando vai così non devono avere il tempo di giocare, se no diventa pericoloso, ma anche il buco preso dietro era rimediabile, siamo stati lenti. Ci sono delle partite, come col Milan, dove gli ultimi minuti non passano mai e devi stringere i denti, e delle partite dove ti rendi conto che l'avversario è in difficoltà o tu stai particolarmente bene e devi cercare di vincere: è quello che abbiamo cercato di fare fino alla fine, è anche sintomo di personalità. Io ho giocatori così e poi dei ragazzi che impareranno dai più grandi questo tipo di crescita. Se riusciamo a farlo tutti insieme, soprattutto iin attacco come questa sera, è lì che fai la differenza e diventi qualitativamente più bravo per andare a vincere la partita".

"Lookman può diventare più completo" Gasperini, infine, si è espresso sulle potenzialità di Lookman: "Prima non giocava offensivo, faceva 6-7 gol all'anno di media, giocava molto più sulla fascia, era più un esterno se vogliamo, con una non grande confidenza con la porta - ha concluso -. Adesso è diventato un giocatore che se entra in gioco negli ultimi 20 metri è sempre in grado di creare pericolo perché è rapido, veloce, calcia benissimo, è anche forte di testa. Quello che ogni tanto sprono in lui è diventare un giocatore anche più completo perché ha le qualità fisiche per farlo. Ogni tanto si nasconde un po', può essere un giocatore più di riferimento per la squadra. Quest'anno lo sta facendo molto di più rispetto all'anno scorso".