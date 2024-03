Alla vigilia della gara di Europa League, parla Adli: "Lo Slavia è una squadra forte, sarà una grande sfida dal punto di vista fisico. Giocare a Praga non sarà facile". Un giocatore in crescita dopo la scorsa stagione in cui ha giocato meno: "Ho cercato sempre di aiutare la squadra anche quando non ero in campo. I tifosi mi hanno sempre sostenuto". Protagonista in rossonero, tra poco c'è l'Europeo: "La Francia è un obiettivo, ma non voglio alzare le aspettative"

