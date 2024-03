Dove vedere Sporting CP-Atalanta

Al via gli ottavi di finale dell'Europa League: l'Atalanta in campo a Lisbona, in casa dei portoghesi dello Sporting CP gioca oggi, mercoledì 6 marzo alle ore 18.45 in diretta su Sky , canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La partita tra Sporting CP e Atalanta, valida per l'andata degli ottavi di Europa League, si gioca oggi, mercoledì 6 marzo alle ore 18.45 su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Davide Polizzi, commento di Nando Orsi. A bordocampo Massimiliano Nebuloni. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle 18 e alle 20.50 studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis.

I numeri di Sporting CP e Atalanta

Questa sarà l’ottava sfida tra lo Sporting CP e l’Atalanta nelle principali competizioni europee (2 successi per i portoghesi, tre per la Dea e due pareggi finora); due di queste sfide sono state disputate nella fase a gironi di questa Europa League (Sporting-Atalanta 1-2 e Atalanta-Sporting 1-1). Tutte le tre trasferte dell’Atalanta in Portogallo nelle competizioni europee sono state giocate contro lo Sporting CP: sconfitta per 3-1 in Coppa delle Coppe nel 1963/64; 1-1 in Coppa delle Coppe nel 1987/88 e un successo in questa Europa League (2-1). Questa è la quinta volta che lo Sporting CP accede agli ottavi di finale di Europa League (2009-10, 2011-12, 2017-18, 2022-23); i portoghesi non hanno mai perso la gara di andata nei quattro precedenti (2 vittorie, 2 pareggi), superando il turno nelle ultime tre occasioni. L’Atalanta ha perso solo due delle 20 partite giocate in Europa League (12 vittorie, 6 pari), entrambe nella fase a eliminazione diretta: 2-3 contro il Borussia Dortmund nel febbraio 2018 (ai sedicesimi) e 0-2 contro il Lipsia nell’aprile 2022 (quarti di finale). L’Atalanta ha perso soltanto una delle ultime 12 partite (8 vittorie, 3 pareggi) in campo europeo ed è imbattuta nelle sei disputate in questa stagione. Non considerando i turni preliminari, solo una volta la Dea è riuscita a infilare sette risultati utili consecutivi in queste competizioni: tra settembre 1990 e marzo 1991, in Coppa UEFA. Escludendo le squadre che hanno disputato soltanto il recente turno playoff, l’Atalanta è la seconda miglior difesa del torneo (quattro gol subiti, come Slavia Praga e West Ham), dietro al Bayer Leverkusen (tre). L’Atalanta vanta sei marcatori differenti considerando difensori e centrocampisti nell’Europa League in corso; soltanto Friburgo e Qarabag (sette ciascuna) hanno mandato a segno più giocatori escludendo il reparto d’attacco.