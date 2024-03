Dove vedere Milan-Slavia Praga

Al via gli ottavi di finale dell'Europa League: il Milan ospita stasera, giovedì 7 marzo alle ore 21 lo Slavia Praga, in diretta su Sky , canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La partita tra il Milan e lo Slavia Praga, valida per l'andata degli ottavi di Europa League, si gioca oggi, giovedì 7 marzo alle ore 21 su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan, commento di Aldo Serena. A bordocampo Peppe Di Stefano e Emanuele Baiocchini. Diretta Gol con Maurizio Compagnoni. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Beppe Bergomi e Margherita Cirillo. Su Sky e NOW tutte le partite live , grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21 .

I numeri di Milan e Slavia Praga

Questa sarà la prima sfida tra il Milan e lo Slavia Praga nelle competizioni europee. Incluse le qualificazioni, lo Slavia sarà la quarta formazioni ceca affrontata dai rossoneri in Europa, dopo lo Sparta Praga (otto gare), il Viktoria Plzen (due) e lo Slovan Liberec (due). In tutte le competizioni europee, lo Slavia Praga non ha mai vinto nelle otto trasferte giocate in Italia (1 pareggio, 7 sconfitte), in cui ha affrontato sette formazioni diverse (Roma due volte, Bologna, Udinese, Palermo, Fiorentina, Genoa e Inter). Il Milan ha vinto sei delle ultime 10 gare interne nelle competizioni europee (1 pari, 3 sconfitte), dopo aver mancato il successo nelle precedenti cinque (2 pari, 3 sconfitte); inoltre, i rossoneri hanno vinto senza subire gol ben tre delle quattro più recenti partite casalinghe giocate nelle fasi ad eliminazione diretta di una competizione continentale. Questa è la terza volta che il Milan accede agli ottavi di finale di Europa League ma non ha ancora vinto una partita in questa fase del torneo: due sconfitte contro l’Arsenal (2017/18), un pareggio e una sconfitta contro il Manchester United (2020/21). Lo Slavia Praga ha perso la gara di andata in un doppio confronto di una fase a eliminazione diretta di una competizione europea solo in uno degli ultimi 10 precedenti: 1-0 contro il Chelsea nel 2018/19 ai quarti di finale di Europa League. La curiosità: ben tre dei cinque gol segnati dal Milan nella doppia sfida playoff contro il Rennes sono arrivati di testa: nel dettaglio, solo il West Ham e proprio lo Slavia Praga (quattro ciascuna) hanno fatto meglio in questa Europa League, entrambe però con quattro partite giocate in più rispetto ai rossoneri.