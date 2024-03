L'allenatore del Milan soddisfatto a metà dopo la vittoria sullo Slavia: "Potevamo fare di più, ma l'importante era vincere. Sui gol presi solo piccole distrazioni, non errori gravissimi". Poi, in vista del ritorno: "Faranno la partita della vita"

"Al ritorno non potranno aspettarci"

"Abbiamo commeso delle piccole distrazioni, non errori gravissimi", commenta Pioli riguardo ai due gol subiti dal Milan, entrambi sugli sviluppi di palle inattive. "Dovevamo creare qualcosa in più, loro quando erano in 11 erano già tutti indietro, in 10 hanno chiuso ancora di più gli spazi. Serviva più velocità. Ma l'importante era vincere". Poi sul ritorno, in programma giovedì 14 marzo: "Cambierà il canovaccio tattico, loro devono fare 2 gol e non potranno fare una partita ad aspettarci. Dovremo prepararla bene perché hanno dimostrato di essere una buona squadra e proveranno a fare la partita della vita".