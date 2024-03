Pioli: "Fiducia nel club, pensiamo allo Slavia"

"Non so quanto sarà diversa rispetto all'andata, abbiamo lavorato tanto a livello video sulla prima mezz'ora per capire le situazione in cui non siamo stati compatti. Dipenderà anche da ciò che farà l'avversario che all'andata aveva preparato una partita più d'attesa, domani potrebbero essere più aggressivi. Ci siamo preparati bene".

Pioli: "Mondiale per Club? Obiettivo in futuro"

In conferenza stampa, invece, Pioli ha parlato del Mondiale per Club 2025 che il Milan non disputerà. La qualificazione al torneo, però, è un obiettivo per futuro: "Onestamente non ho guardato tanto come funziona, ma credo perché per qualche anno non abbiamo fatto le coppe. L'obiettivo potrebbe essere quello di andarlo a giocare anche noi in futuro per il prestigio che il Milan ha nel mondo".