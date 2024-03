Il giaccone lanciato nel finale del match per la tensione, ma soprattutto i sorrisi e la gioia al triplice fischio sotto i fuochi d'artificio del Gewiss Stadium. Gian Piero Gasperini esulta per la qualificazione dell'Atalanta ai quarti di finale di Europa League: " Era difficile, contro una squadra forte che sta dominando in Portogallo. Abbiamo raggiunto un grande obiettivo e i giocatori sono stati straordinari con sei partite in 18 giorni, quattro trasferte e tutti impegni difficilissimi. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, nel finale abbiamo rischiato ma ci sarà da insegnamento, non dovevamo concedere opportunità alle nostre spalle".

"Koopmeiners non titolare? Ho pensato anche ai rigori..."

L'allenatore dell'Atalanta ora deve pensare solo ai sorteggi in programma domani: "Un derby italiano? Preferirei al turno dopo, ormai si tratta di squadre di assoluto valore, quando arrivi a questo punto non puoi scegliere". Eppure l'inizio è stato difficile, con il primo tempo chiuso in svantaggio: "Abbiamo grande capacità di reazione e di recupero, sto ruotando molti giocatori. All'intervallo eravamo dispiaciuti, ma fiduciosi di poterla ribaltare. Il gol del pareggio immediato ci ha dato grande adrenalina. Scamacca miglior nove italiano? Lo deciderà Spalletti, ma sta migliorando. Su di lui ci sono molte aspettative, ha avuto difficoltà iniziali ma è in evoluzione e ha già segnato il triplo dello scorso anno. Il rendimento dei giocatori in attacco è determinante per le nostre speranze". E a tal proposito aveva sorpreso l'esclusione dell'uomo più in forma, Teun Koopmeiners. "Dobbiamo gestirci, abbiamo affrontato tutte squadre top e c'era il rischio dei supplementari. Lui, De Ketelaere e Pasalic inoltre sono rigoristi ed erano reduci da 90 minuti con la Juve, potevano tornare utili. Ora qualche giorno di vacanza? Sarà difficile, abbiamo pure la semifinale di Coppa Italia". Gasperini non molla mai, soprattutto ora che è ancora in corsa per tre obiettivi.