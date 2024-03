Al 3' minuto del match di ritorno di Europa League il portiere si è scontrato con Vlcek, calciatore dello Slavia, ed è rimasto a terra dopo una forte botta al ginocchio destro. Maignan ha provato a restare in campo chiedendo l'intervento dei medici che gli hanno fasciato la gamba in maniera vistosa, ma al 21' è stato costretto a uscire. Il ginocchio è stabile, ma venerdì 15 marzo verrà effettuata una nuova valutazione clinica e strumentale. Al posto del francese è entrato il vice Sportiello

C'è una nota dolente nella serata del Milan, sceso in campo a Praga contro lo Slavia per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri hanno dovuto fare i conti con l'infortunio di Mike Maignan. Il portiere nel corso del 2' minuto del primo tempo ha rimediato un'importante botta al ginocchio destro dopo uno scontro di gioco con l'avversario Vlcek. Il numero 16 di Pioli ha provato a stringere i denti, restando in campo per qualche minuto con una vistosa fasciatura sull'articolazione, ma al 21' minuti è stato costretto a chidere il cambio: al suo posto in campo il vice Sportiello. I primi riscontri del Milan parlano di un forte trauma contusivo al ginocchio destro, con l'articolazione che è stabile. Nella giornata di venerdì, però, verrà effettuata una nuova valutazione clinica e strumentale.