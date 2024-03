Dove vedere Slavia Praga-Milan

La partita tra lo Slavia Praga e il Milan valida per il ritorno degli ottavi di Europa League, si gioca oggi, giovedì 14 marzo alle ore 18.45 su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca di Massimo Marianella, commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Peppe Di Stefano. Diretta Gol con Riccardo Gentile. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Beppe Bergomi e Margherita Cirillo. Su Sky e NOW tutte le partite live , grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.

I numeri di Slavia Praga e Milan

Lo Slavia Praga ha già ospitato un’avversaria italiana in questa Europa League, battendo 2-0 la Roma nella fase a gironi; con le squadre di nessun’altra nazione lo Slavia Praga vanta più vittorie casalinghe che contro le italiane nelle competizioni europee: quattro in otto partite (2 pareggi, 2 sconfitte), al pari di tedesche e svizzere. Il Milan ha vinto solo due delle sei trasferte nelle competizioni europee contro squadre ceche (3 pareggi, 1 sconfitta, inclusa ex Cecoslovacchia), anche se entrambe queste vittorie sono arrivate a Praga (nel 1972/73 in Coppa delle Coppe e ancora nel 2020/21 in UEFA Europa League, sempre contro lo Sparta). Lo Slavia Praga non vince da ben quattro incontri casalinghi nella fase ad eliminazione diretta dell’Europa League e ha segnato appena un gol nei match in questione. Lo Slavia ha superato il turno in sei delle otto precedenti occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale in competizioni europee, tra cui le tre più recenti; l’ultima volta che è stato eliminato in questa fase di un torneo risale alla Coppa UEFA 2002/03 (vs Besiktas). Il Milan potrebbe ottenere il pass per i quarti di finale di Europa League per la prima volta, mentre considerando anche la Coppa UEFA sarebbe la quinta volta (l’ultima occasione risale infatti al 2001/02). Il Milan ha vinto solo una delle ultime 16 trasferte nella fase a eliminazione diretta in competizioni europee, esclusi preliminari: 3-0 contro il Ludogorets il 15 febbraio 2018 nei sedicesimi di finale di Europa League. Il Milan è stato eliminato soltanto in una delle precedenti 15 occasioni in cui arrivava al match di ritorno con due o più gol di vantaggio considerando Europa League e Coppa UEFA: contro il Bordeaux nei quarti di finale del 1995/96 (2-0 all’andata, 0-3 al ritorno).