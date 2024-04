Tammy Abraham è tornato in campo nel finale del derby con la Lazio dopo il lungo infortunio: l'attaccante inglese non è ancora pronto per partire titolare, deve ritrovare la migliore condizione, ma può essere un'arma in più nella doppia sfida di Europa League (giovedì l'andata su Sky e NOW) contro il Milan, anche a partita in corso. Contro i rossoneri sarà il tridente Dybala-Lukaku-El Shaarawy a cominciare dal 1'. Nel VIDEO sopra le ultime da Trigoria col nostro inviato Paolo Assogna