Milan, Pioli ritrova Thiaw. Che sfida Leao-Dybala

Pioli ritrova Thiaw per l'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. Il tedesco è in ballottaggio con Kjaer. Quella coi giallorossi sarà anche la super sfida della fantasia tra Leao e Dybala. Il tutto davanti ai 75mila spettatori di San Siro. Match in diretta giovedì 11 aprile alle 21 su Sky , canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Il rientro in gruppo di Thiaw compensa anche se non totalmente la doppia assenza in difesa di Tomori, squalifica e Kalulu , infortunato . Buone notizie di Milanello dunque. E buon umore. Soprattutto quello di Rafa Leao, premiato dai dirigenti rossoneri per le sue prime 200 con la maglia del Milan. Le parole e l'abbraccio di Furlani, quello di Pioli ed il legame sempre maggiore tra il portoghese ed il mondo Milan. Leao sarà la stella sponda rossonera. In una sfida piena di fantasia e talento con Dybala.

Il Milan sta bene. È reduca da 7 vittorie consecutive e soprattutto in Europa League, vuole lasciare il segno. Superare il turno e magari arrivare fino in fondo. Roma: 2 volte in 8 giorni. Ma sara quasi una sfida inedita considerando che DeRossi ha trasformato la Roma. Lo dice, lo dicono i numeri. Simili, molto simili da 3 mesi a questa parte. La rifinitura scioglierà l’ultimo dubbio di formazione: se Thiaw appunto o Kjaer dietro. Anche se il tedesco ha più chance di partire dall’inizio sia perché sta bene sia per caratteristiche fisiche del suo probabile dirimpettaio: Lukaku. Per il resto squadra già pensata, disegnata e provata sul campo. Con davanti i soliti 4. Saranno in 75 mila a San Siro. Come nelle più belle notti d’Europa. Notti da Milan.