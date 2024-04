Derby italiano nei quarti di finale di Europa League, con Milan e Roma che giovedì sera scenderanno in campo a San Siro per la gara di andata. Uno squalificato per parte, con Tomori e Ndicka che non saranno del match. Ballottaggio Kjaer-Thiaw nei rossoneri, mentre De Rossi sembra essere intenzionato a schierare Spinazzola sulla sinistra al posto di Angelino