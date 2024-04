Furlani: "Sul mercato non saremo timidi"

"Se ci saranno da fare innesti, non saremo timidi"

E così sul mercato: "L'anno scorso abbiamo dovuto fare tanti cambiamenti, quest'estate sarà diverso ma se ci saranno da fare innesti non saremo timidi. Rammarico per la seconda stella che magari poteva essere e non è stato? Ogni anno dobbiamo fare una squadra competitiva per cercare du vincere, poi non si riesce tutti gli anni e ci si riprova l'anno dopo. Zirkzee giocatore da San Siro? Lo avete visto giocare a San Siro, ditelo voi...".