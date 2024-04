Dove vedere Milan-Roma

La partita tra il Milan e la Roma valida per l'andata dei quarti di Europa League, si gioca oggi, giovedì 11 aprile alle ore 21 su Sky. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Aldo Serena. A bordocampo Paolo Assogna, Emanuele Baiocchini, Peppe Di Stefano e Angelo Mangiante. Diretta Gol con Maurizio Compagnoni. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Beppe Bergomi e Margherita Cirillo. Su Sky e NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol , per seguire gli incontri in contemporanea alle ore 21.

I numeri di Milan e Roma

Per la prima volta Milan e Roma si affronteranno in una competizione europea; i rossoneri sono stati eliminati da una squadra connazionale, l'Inter, nella scorsa stagione in Champions League. L'ultima volta che, invece, la Roma ha affrontato una squadra italiana in Europa è stata negli ottavi di finale dell’Europa League 2014-15, perdendo con un punteggio aggregato di 4-1 contro la Fiorentina. Il Milan è imbattuto da nove partite contro la Roma (6 vittorie, 3 pareggi), tutte in Serie A, e non registra una serie più lunga di imbattibilità contro i giallorossi dal periodo tra il 1970 e il 1979 (20 gare di fila). Dopo aver raggiunto le semifinali nella scorsa Champions League, il Milan è arrivato ai quarti di una delle principali competizioni europee per due stagioni consecutive per la prima volta dal periodo tra il 2001-02 e il 2006-07 (sei stagioni di fila); i rossoneri non raggiungevano i quarti in un torneo europeo diverso dalla Champions League dal 2001-02, quando affrontarono – ed eliminarono – l'Hapoel Tel Aviv in Coppa UEFA. La Roma ha vinto solo due delle ultime 14 trasferte nelle principali competizioni europee (6 pari, 6 scofitte), senza mai vincere nelle ultime otto gare esterne nelle fasi ad eliminazione diretta (4 pareggi, 4 sconfitte), segnando tre gol in queste partite. Dalla sua prima partita in questa Europa League a febbraio, il Milan è la squadra con più tiri nello specchio tentati (28) e più gol segnati (12). Tra le squadre ancora presenti nella competizione la Roma è quella che ha effettuato più contrasti in questa Europa League (165) e tra queste è anche quella che ha recuperato più palloni nel proprio terzo di campo (244).