Solo un cambio per De Rossi: Bove e non Cristante

Conferma in blocco dei titolari

Per il resto, conferma in blocco dei titolari, compresi El Shaarawy e Smalling, gli stessi che all'andata erano riusciti a ipnotizzare sul piano tattico il Milan. Scelte decisive. Non a caso a Udine De Rossi si era già portato avanti con il lavoro gestendo un ampio turnover con 7 cambi. Con l'obiettivo di lasciare i suoi punti fermi più freschi per il match che vale la semifinale in Europa League. In una sfida in cui la squadra dovrà essere pronta anche ai cambiamenti di Pioli ed è su questo che De Rossi sta già lavorando sulle possibili contromosse. Con una certezza. Rimettere in campo l'atteggiamento collettivo visto a San Siro. Campioni al servizio della squadra, con lo spirito di sacrificio di Lukaku e Dybala. Aggiungendo sempre quella qualità nel palleggio che ha riportato al centro di tutto la proposta di gioco. Con il coraggio e il carisma del proprio allenatore.