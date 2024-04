L'allenatore dell'Atalanta dopo l'impresa: "Abbiamo eliminato una grande squadra e un grande allenatore. Non smetterò mai di ringraziare i ragazzi perché ragionano come me. Nella mia carriera non ci sono coppe, ma questa è una bella medaglia"

"Non ho vinto coppe, ma è una bella medaglia"

“Il capolavoro della mia carriera? Nella mia carriera non ci sono coppe ma ci sono tante medaglie, e questa è una bella medaglia", continua l’allenatore della Dea, che poi svela: "Nell'intervallo ho chiesto ai ragazzi se preferivano abbassarsi e hanno detto 'assolutamente no', e così se nel primo tempo avevamo concesso un paio di occasioni poi nella ripresa non abbiamo lasciato neanche quelle. I ragazzi ragionano con la mia testa non per imposizione ma perché è quello in cui si trovano meglio e che vogliono fare, per questo non smetterò di ringraziarli. Ci giocheremo tutte le nostre chance, ma quando in un ambiente come il nostro riesci ad andare molto oltre i risultati della storia dell'Atalanta non puoi che considerarli come qualcosa di eccezionale".