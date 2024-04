Dove vedere Roma-Milan

La partita tra la Roma e il Milan valida per il ritorno dei quarti di Europa League, si gioca oggi, giovedì 18 aprile alle ore 21 su Sky. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Aldo Serena. A bordocampo Angelo Mangiante, Paolo Assogna, Peppe Di Stefano ed Emanuele Baiocchini. Diretta Gol con Riccardo Gentile. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Beppe Bergomi e Margherita Cirillo. Gli studi delle 20 e delle 23 anche su Sky Sport 4K. Su Sky e NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol , per seguire gli incontri in contemporanea alle ore 21 su Sky Sport 251 e NOW.

I numeri di Roma e Milan

La Roma ha perso tre delle ultime quattro partite casalinghe disputate contro il Milan in tutte le competizioni (un pareggio), una sconfitta in più rispetto alle 16 precedenti (7 vittorie, 7 pari, 2 sconfitte). Il Milan ha già vinto 2-1 in casa della Roma in Serie A in questa stagione: l'ultima squadra a vincere due partite in trasferta nella stessa annata contro i giallorossi è stata la Fiorentina nel 2014/15. La prossima sarà la terza partita casalinga in cui la Roma affronterà una squadra italiana in una competizione europea: negli altri due precedenti i giallorossi hanno sconfitto l’Inter per 1-0 nella finale di ritorno della Coppa UEFA del 1991 e hanno perso per 3-0 contro la Fiorentina negli ottavi di finale dell’Europa League 2014-15. Il Milan ha perso solo una delle sei trasferte europee disputate contro squadre italiane (2 vittorie, 3 pari), anche se la sconfitta è arrivata proprio nell'ultima contro l’Inter nella scorsa stagione in semifinale di Champions League. Dopo la vittoria per 1-0 dell'andata, la Roma potrebbe vincere entrambe le gare di una fase a eliminazione diretta di una competizione europea per la prima volta dagli ottavi di finale di Europa League 2020/21 contro lo Shakhtar Donetsk, nonché per la prima volta in assoluto contro un’avversaria italiana. Il Milan è stato eliminato in ognuna delle ultime otto occasioni in cui ha perso in casa la gara di andata in un doppio confronto a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee. L’ultimo precedente in cui i rossoneri hanno superato il turno dopo aver perso all’andata risale al primo turno della Coppa dei Campioni 1955-56 contro il Saarbrücken, quando si qualificarono alla fase successiva dopo aver perso l'andata per 3-4 (7-5 il punteggio aggregato). Il Milan ha effettuato 25 tiri nella gara di andata contro la Roma senza segnare alcun gol e per la seconda volta in questa stagione ha registrato così tante conclusioni senza alcuna rete all’attivo in una gara europea (anche 25 contro il Newcastle in Champions League a settembre). Prima di questa stagione, l'ultimo precedente in cui i rossoneri contavano almeno 25 tiri in una partita di una delle principali competizioni europee senza segnare risaliva all’ottobre 2005 contro il PSV Eindhoven in Champions League (27).