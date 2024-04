Pioli: "Futuro? A fine stagione vedremo col club"

L'allenatore del Milan non cerca alibi nella sconfitta dell'Olimpico contro la Roma che elimina i rossoneri dall'Europa League: "Loro hanno meritato perché ci hanno messo più qualità e determinazione, noi non siamo stati capaci di alzare il nostro livello". Lunedì il derby: "Se giocheremo come stasera non avremo possibilità". Sul futuro: "A fine stagione con la società tireremo le somme"

C'è grosso rammarico e molta delusione nelle parole di Stefano Pioli al termine della sconfitta del suo Milan contro la Roma che elimina i rossoneri dall'Europa League. L'allenatore rossonero non cerca alibi: "La Roma ci ha messo più qualità e determinazione e ha meritato - dice - Ci è mancata la qualità, abbiamo avuto delle situazioni in cui potevamo rimettere in piedi la partita e anche in superiorità ma non abbiamo avuto quella qualità per rispondere al loro 2-0. Dovevamo essere più lucidi, intensi e veloci, non dovevamo forzare le giocate, non siamo stati precisi negli ultimi passaggi e poi quando ci sono capitate le occasioni ci è mancata qualità". Due gol subiti un po' banalmente: "Nel primo gol non abbiamo preso l'inserimento di Mancini, poi Pellegrini ha fatto una gran giocata, loro hanno fatto due tiri perfetti. Loro hanno avuto più qualità e sono stati determinanti nelle giocate decisive, noi non siamo stati a un livello alto come speravamo di essere".