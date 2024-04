Nel video Peppe Di Stefano analizza l’uscita del Milan dall’Europa League e le possibili conseguenze. 180 minuti contro la Roma che rappresentano un netto passo indietro e che non possono non fa riflettere tutto l’ambiente rossonero. A pochi giorni dal derby e in vista di un finale di stagione in cui si capirà se l'attuale ciclo tecnico è veramente giunto alla sua naturale conclusione