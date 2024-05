Assente per squalifica in Coppa Italia, l'attaccante nerazzurro ha introdotto la finale di Europa League: "Trasformiamo la delusione in energia verso Dublino, vogliamo portare la coppa a casa. Il Leverkusen ha numeri incredibili, ma ce la giocheremo: la posta in palio è più alta, sarà una gara tosta. Se siamo arrivati in finale valiamo quanto loro. Non ci deve essere pressione, ma la giusta tensione. E poi non so quando ci ricapiterà di giocare questa partita"

ZAPPACOSTA: "USIAMO QUESTA DELUSIONE CONTRO IL BAYER"