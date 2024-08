Una partita che sembrava infinita, con il protagonista principale che ha quasi 41 anni. L'Ajax di Farioli passa il turno eliminando il Panathinaikos nel terzo turno preliminare di Europa League, ma per farlo ci son voluti ben 34 calci di rigore. Gli olandesi avevano vinto la gara di andata in Grecia per 1-0, stesso risultato maturato alla Johan Cruijff Arena nel match di ritorno dopo 120 minuti. Ed è qui che è entrato in scena Remko Pasveer, portiere dell'Ajax nato nel novembre 1983. Cinque rigori parati e uno realizzato: sì perché, ovviamente, è stato necessario che anche lui e l'ex Serie A Dragowski si presentassero dal dischetto (entrambi a segno). Diciassette rigori per squadra e alla fine a spuntarla sono stati gli olandesi grazie al gol di Gaaei che ha fissato il risultato sul 13 a 12.