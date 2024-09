La Lazio inizia il suo percorso in Europa League contro la Dinamo Kiev e Zaccagni fissa così gli obiettivi: "Dobbiamo giocare tutte le gare con grinta e umiltà, penso sia la strada giusta per affrontare questa competizione", afferma a Sky alla vigilia dell'esordio europeo. "Sono contento del percorso che stiamo facendo". Sul gol su azione che tanto rincorre: "Vedremo se sarà il giorno giusto". Dinamo Kiev-Lazio è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

