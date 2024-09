Dove vedere Dinamo Kiev-Lazio

La partita tra Dinamo Kiev e Lazio di Europa League si gioca oggi, mercoledì 25 settembre alle ore 21 su Sky. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Matteo Petrucci e Marina Presello. Diretta Gol con Dario Massara. Da non perdere -dalle 18, dalle 20.45 e dalle 23 - su Sky Sport Uno, Sky Sport 24, NOW lo Studio Europa League con Mario Giunta in conduzione; con lui Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Walter Zenga; spazio news con Vittoria Orlando. Su Sky e NOW le partite live grazie anche a Diretta Gol (Sky Sport 251 e in streaming su NOW) per seguire gli incontri in contemporanea alle ore 21. A impreziosire la prima giornata della “League Phase” una copertina d’eccezione targata Ditonellapiaga con note di ILY , il nuovo singolo della cantautrice uscito lo scorso 6 settembre per BMG/Dischi Belli.

I numeri di Dinamo Kiev e Lazio

La Dinamo Kiev non ha mai battuto la Lazio nei quattro precedenti incontri disputati nelle principali competizioni europee (1 pari, 3 sconfitte); questa è la prima sfida tra le due formazioni dagli ottavi di finale di Europa League del 2017/18. La Lazio ha vinto entrambe le precedenti trasferte in casa della Dynamo Kiev (1-0 nella fase a gironi della Champions League 1999/00 e 2-0 nel ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2017/18). La Dynamo Kiev non ha vinto nessuna delle ultime 11 partite della fase a gironi di Europa League (cinque pareggi e sei sconfitte), ovvero dall’1-0 contro il Malmö nella prima giornata dell’edizione 2019/20. Sei delle ultime 12 partite della Lazio in Europa League si sono chiuse in parità (3 vittorie, 3 sconfitte), mentre in trasferta ha perso nove delle ultime 12 (1 vittoria, 2 pareggi). La Lazio ha perso senza segnare le ultime due trasferte in competizioni europee (0-2 vs Atletico Madrid nella fase a gironi e 0-3 contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale della scorsa Champions League) e potrebbe subire tre sconfitte di fila fuori casa senza trovare la via del gol in questi tornei per la prima volta da settembre-ottobre 2001 (tre, contro Galatasaray, PSV e Nantes in Champions League in quell’occasione). La Lazio potrebbe vincere all’esordio nella fase a gironi dell'Europa League per due stagioni consecutive (4-2 all’Olimpico contro il Feyenoord, l’8 settembre 2022) per la seconda volta nella competizione, dopo esserci riuscita tra il settembre 2017 e settembre 2018 (vs Vitesse e Apollon Limassol in quell’occasione).