Il supercomputer di Opta, attraverso migliaia di simulazioni, ha dato una stima delle percentuali di trionfo in questa Europa League per ogni squadra partecipante. La favorita non gioca nei top-5 campionati, c'è una grande sorpresa sul podio e anche il 'fattore casa', con la finale al San Mames di Bilbao, potrebbe risultare determinante. E le due romane? Ecco la classifica per possibilità di vittoria finale del torneo

INIZIA L'EUROPA LEAGUE: COME CAMBIA IL FORMAT