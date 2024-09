Roma, la conferenza di Juric LIVE dalle 14:30

Dopo la vittoria con l'Udinese in campionato, la Roma scenderà in campo contro l'Athletic Bilbao in Europa League. Una partita importante per trovare continuità e iniziare al meglio il percorso in coppa. Ivan Juric ne parla in conferenza stampa, accompagnato da Mario Hermoso. La partita sarà visibile giovedì 26 settembre alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

