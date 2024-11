Dove vedere Lazio-Porto

La Roma è impegnata oggi all'Olimpico contro il Porto. L’incontro sarà visibile alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Fernando Orsi, a bordocampo Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini, Diretta Gol con Davide Polizzi. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW - lo Studio Europa League -dalle 18, dalle 20 e dalle 23-con Mario Giunta in conduzione; con lui Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news Vittoria Orlando. Su Sky e NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW), per seguire gli incontri in contemporanea alle ore 21.

I numeri di Lazio e Porto

La Lazio non ha vinto in nessuno dei quattro incontri contro il Porto (2N, 2P), ed entrambi i precedenti casalinghi contro la squadra portoghese sono finiti in pareggio (0-0 nell’aprile 2003 e 2-2 a febbraio 2022). La Lazio è rimasta imbattuta nelle sette sfide casalinghe disputate contro formazioni portoghesi nelle competizioni europee: cinque successi e due pareggi contro queste avversarie - con un punteggio aggregato di (15-4). Il Porto ha vinto solo una delle ultime 12 trasferte contro squadre italiane in tutte le competizioni (4N, 7P) e non ha vinto nessuna delle ultime sei partite giocate contro formazioni provenienti dall’Italia dal successo per 3-0 in casa della Roma nell'agosto 2016. La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro gare casalinghe in competizioni europee (tre in UEFA Champions League e una in Europa League) e potrebbe infilare più successi di fila davanti al proprio pubblico in questi tornei per la prima volta dal periodo tra ottobre 1996 e marzo 1998 (cinque in quel caso – tutti in Coppa UEFA) – escludendo i preliminari. Il Porto ha perso tutte le ultime tre trasferte in competizioni europee (vs Barcellona, Arsenal e Bodø/Glimt) e non rimedia quattro sconfitte consecutive fuori casa in questi tornei dal periodo tra marzo 1997 e novembre 1998 (sette in quel caso). La Lazio è stata in testa nel punteggio per l'80% del tempo giocato nelle partite di questa Europa League (compreso il recupero) ed è la percentuale più alta rispetto a quella di qualsiasi altra squadra del torneo.