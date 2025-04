Si torna in campo in Europa con l’Europa League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 1^ maggio, le partite d’andata delle semifinali da seguire in contemporanea anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW. Alle 21.00 Athletic Bilbao-Manchester United su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Nicola Roggero con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Valentina Mariani. Sempre alle 21.00 anche Tottenham-Bodoe Glimt su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca di Paolo Ciarravano.