I numeri di Tottenham e Bodo Glimt

Tottenham e Bodo Glimt non si sono mai affrontate in competizioni ufficiali. Gli Spurs hanno vinto tutti e quattro i precedenti incontri contro avversarie norvegesi, battendo il Lyn per 6-3 (in trasferta) e per 6-0 (in casa) nella Coppa UEFA 1972/73 e Il Tromsø per 3-0 (in casa) e 2-0 (fuori casa) nell’Europa League 2013/14. Il Bodo Glimt ha perso ognuna delle tre gare contro squadre inglesi in competizioni europee, perdendo sia in casa che in trasferta contro l’Arsenal nell’Europa League 2022/23 e 3-2 contro il Manchester United proprio nella fase a gironi di questa edizione del torneo. Questa sarà la nona semifinale europea disputata dal Tottenham e la prima da quella giocata contro l’Ajax nella Champions League 2018/19. La squadra inglese ha perso la gara d’andata in entrambe le ultime due occasioni in cui ha raggiunto le semifinali (2-1 contro l’Hajduk Spalato nella Coppa UEFA 1983/84 e 1-0 contro l’Ajax nel 2019) riuscendo comunque poi a raggiungere la finale. Bodo Glimt è la prima squadra norvegese a raggiungere la semifinale di una delle maggiori competizioni europee. Era dal 1998/99 che una nazione non vedeva una propria squadra approdare per la prima volta tra le semifinaliste, quando fu la Dinamo Kiev a portare l’Ucraina tra le migliori quattro della UEFA Champions League. Incluse le qualificazioni, il Tottenham è rimasto imbattuto in ognuna delle ultime 19 partite casalinghe in competizioni europee (15V, 4N), ovvero dalla sconfitta per 1-0 contro l’RB Lipsia nel febbraio 2020. Si tratta della striscia d’imbattibilità casalinga aperta più lunga tra le squadre inglesi che hanno partecipato alle coppe europee in questa stagione. Il Bodo Glimt ha perso tutte le ultime tre trasferte di Europa League, tutte nella fase a eliminazione diretta, vincendo solo una volta fuori casa in 10 precedenti occasioni (3N, 6P), ossia 2-1 in casa del Braga nella fase a gironi di questo torneo. Le uniche due squadre a perdere la gara d’andata sia negli ottavi di finale che nei quarti di finale e che in semifinale nella stessa stagione e a raggiungere comunque la finale di Europa League sono state l'Ajax nel 2016/17 e i Rangers nel 2021/22.