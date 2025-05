Andata delle semifinali di Europa League: oggi, giovedì 1 maggio, alle 21, appuntamento con Athletic Bilbao-Manchester United. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le due partite in contemporanea

Oggi, giovedì 1 maggio, alle ore 21 l'Athletic Bilbao ospita il Manchester United per la semifinale d'andata di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, commento Giancarlo Marocchi. A bordocampo Valentina Mariani; Diretta Gol con Dario Massara. Dalle 20 e dalle 23 da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news con Vittoria Orlando. Alle 21 spazio anche a Diretta Gol per le due partite in contemporanea su Sky Sport Max , Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

I numeri di Athletic Bilbao e Man Utd

Athletic Club e Manchester United tornano a sfidarsi in una competizione europea per la prima volta dagli ottavi di finale dell’Europa League 2011/12; in quell’occasione, sotto la guida di Marcelo Bielsa, l’Athletic vinse entrambe le partite (3-2 in trasferta, 2-1 in casa) e arrivò fino alla finale di quella edizione. Il Manchester United ha perso tre delle quattro partite contro l'Athletic Club in competizioni europee, con l'unica vittoria risalente a febbraio 1957, nel ritorno dei quarti di finale di quella edizione della Coppa dei Campioni: in quell’occasione, la squadra inglese si impose per 3-0 all’Old Trafford conquistando la semifinale con un punteggio complessivo di 6-5. L'Athletic Club ha raggiunto la sua terza semifinale europea e ha superato sempre il turno nelle due precedenti: contro il RWD Molenbeek in Coppa UEFA 1976/77 e contro lo Sporting CP nell’Europa League 2011/12. Il Manchester United è l'unica squadra ancora imbattuta in questa edizione di Europa League (7V, 5N). La serie di 12 risultati utili in corso è la striscia d’imbattibilità più lunga fatta registrare dai Red Devils nelle maggiori competizioni europee dalle 15 gare consecutive senza sconfitte collezionate tra novembre 2016 e ottobre 2017.

L'Athletic Club ha vinto tutte e sei le partite casalinghe stagionali giocate al San Mamés in Europa League. L'ultima squadra a vincere sette gare interne in una sola edizione del torneo fu l'Ajax nel 2016/17. Il Manchester United ha segnato 28 gol in questa edizione di Europa League e solo nel 2020/21 il club inglese ha realizzato più reti in una singola stagione nelle competizioni europee (34).