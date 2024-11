Baroni: "Rigore? Arbitro al Var senza convinzione"

L'allenatore della Lazio commenta il pareggio: "In queste partite bisogna subito sbloccare la situazione, invece ci siamo innervositi e addirittura abbiamo finito con molti più ammoniti di loro". Sul rigore: "L'arbitro è andato al Var scuotendo la testa, sapeva già che non lo avrebbe mai concesso"

Nervosismo e qualche mancanza tecnico-tattica. Baroni è consapevole dei motivi che hanno impedito alla Lazio di battere in casa il Ludogorets: " Sono incontri da sbloccare prima, altrimenti ti innervosisci. Mi dispiace che, in una partita in cui siamo sempre stati nella loro trequarti, abbiamo finito noi con sei ammoniti e loro con due. Sono le classiche partite fastidiose, senza ritmo, in cui serve una giocata".

"Scudetto? Non ci penso, voglio solo lavorare con i ragazzi"

Nonostante il pareggio, l'allenatore della Lazio non ha nulla da rimproverare alla squadra: "L’importante è che la squadra abbia provato a vincere fino alla fine.

Nel primo tempo abbiamo mosso palla lentamente contro il loro blocco basso, ma nella ripresa siamo migliorati per intensità e voglia. Un altro scudetto dopo quello da giocatore a Napoli? Quello fu meraviglioso, ma con questo gruppo ci lanciamo già una sfida ogni giorno. Anche in una partita difficile siamo stati aggressivi senza mai lasciare un’occasione. Con questi ragazzi voglio continuare a giocare così, alcuni di loro devono crescere ma siamo già molto avanti e questo è un loro merito". Sull'episodio del rigore Baroni è apparso molto nervoso in campo. La spiegazione: "Dalle immagini potete vedere come l'arbitro sia andato al Var già convinto di non darci il rigore, scuoteva subito la testa".