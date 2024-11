Dove vedere Lazio-Ludogorets

Quinta giornata di Europa League con la Lazio impegnata oggi in casa contro il Ludogorets. Appuntamento su Sky e in streaming su NOW . Diretta dalle ore 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

La Lazio è impegnata oggi all'Olimpico contro il Ludogorets.

I numeri di Lazio e Ludogorets

Dopo aver vinto i primi tre incontri contro squadre bulgare, la Lazio non ha vinto nessuna delle ultime tre contro avversarie provenienti dalla Bulgaria (1N, 2P): entrambe le sconfitte di questa serie per i biancocelesti sono arrivate in casa.

Ludogorets e Lazio si sono affrontate in precedenza solo nei sedicesimi di Europa League 2013-14: la squadra bulgara si è qualificata dopo una vittoria per 1-0 a Roma e un pareggio per 3-3 in casa. La Lazio è l'unica squadra ad aver vinto tutte le quattro partite disputate in questa Europa League. I biancocelesti non hanno mai vinto cinque sfide consecutive nelle principali competizioni europee. La Lazio ha vinto gli ultimi cinque match casalinghi in competizioni europee (tre in Champions League e due in Europa League), solo una volta nella sua storia ha ottenuto una striscia più lunga di successi interni consecutivi tra tutte le competizioni europee: nove tra il 1977 e il 1995 (tutte in Coppa UEFA in quel caso). Il Ludogorets ha vinto le prime quattro trasferte di Europa League; da allora, ha ottenuto solo due successi nelle successive 24 sfide disputate fuori casa nella competizione (9N, 13P). Il Ludogorets ha perso cinque delle ultime sei partite contro formazioni italiane in competizioni europee (tutte in Europa League), vincendo la restante contro la Roma per 2-1 nella fase a gironi 2022/23. La Lazio ha segnato 11 gol in questa edizione dell’Europa League, i biancocelesti non hanno mai fatto meglio dopo le prime quattro partite stagionali di una grande competizione europea (11 reti anche nel 1999/2000); il suo record di marcature dopo cinque partite stagionali è di 12, stabilito nel 2015/16, 2000/01 e 1999/2000.