La Lazio batte 3-1 la Real Sociedad e si assicura la qualificazione agli ottavi di Europa League. Ma non solo. La squadra di Baroni - salvo clamorose sorprese - chiuderà la fase iniziale della competizione al primo posto in classifica, un risultato che fa sognare in vista dei turni a eliminazione. Il commento di Matteo Petrucci per Sky Sport Insider