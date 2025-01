Il calendario delle partite di Europa League

Europa League, giovedì 30 gennaio alle 21.00 su Sky e in streaming su NOW l’ultima giornata della “League Phase”. 18 partite live da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol con le grafiche dei risultati e della classifica aggiornata in tempo reale. Due le italiane in campo: Roma-Eintracht Francoforte e Braga-Lazio. Studi pre e postpartita affidati a Mario Giunta insieme ai suoi ospiti: Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi

Si torna in campo in Europa per l’ultima giornata della “League Phase” di Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Domani, giovedì 30 gennaio alle 21 in campo tutte le 18 partite, da guardare in contemporanea anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport 251 e NOW. La Roma affronta all’Olimpico l’Eintracht Francoforte con l’obiettivo di qualificarsi per i playoff, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, mentre la Lazio, già tra le prime otto, è impegnata fuori casa contro il Braga. L’incontro sarà visibile su Sky Sport 253 e in streaming su NOW.