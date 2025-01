Europa League, il sorteggio dei playoff LIVE

Un sorteggio che non riguarderà da vicino la Lazio, che ha chiuso al primo posto ed è quindi già agli ottavi (per cui ci sarà un sorteggio a parte successivo). Le squadre classificate tra il 9° e il 24° posto invece dovranno passare dai playoff: quelle finite dal 9° al 16° posto (come la Roma) saranno le teste di serie, quelle classificate dal 17° al 24° le non teste di serie. I club teste di serie, a coppie, vengono sorteggiati contro i club non teste di serie, sempre a coppie, come segue: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18. Le vincenti dei playoff sfideranno poi le 8 squadre già agli ottavi (tra cui la Lazio).