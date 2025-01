Nonostante la sconfitta, Marco Baroni è chiaramente soddisfatto del cammino della Lazio in Europa League. I biancocelesti chiudono al primo posto anche dopo l'1-0 rimediato a Braga. "Devo ringraziare la squadra che nonostante le difficoltà numeriche ha fato una partita vera, c’è chi si è sacrificato in un ruolo non suo, quindi davvero bravi per questo primo posto - dice - Il derby con la Roma agli ottavi? Questa è una competizione meravigliosa e troveremo squadre di grandissimo livello, ora staremo alla finestra e poi vedremo con chi dovremo battagliare senza pensare troppo a chi sarà". Una Lazio che nella gara di Braga aìha avuto un avvio difficoltoso: "Oggi sulla prima palla che abbiamo sbagliato abbiamo preso gol. Sugli esterni dobbiamo pressare più forte e non concedere metri, dobbiamo concedere meno palloni e non tanti quanti ne abbiamo concessi oggi. Dobbiamo sicuramente migliorare in questo".