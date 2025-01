Dove vedere Braga-Lazio

Si torna in campo in Europa per l'ottava giornata della “league phase” di Europa League. Oggi, giovedì 30 gennaio, alle 21 la Lazio è impegnata in trasferta contro il Braga. L’incontro sarà visibile su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le 18 partite in contemporanea con grafiche, risultati live e la classifica in continuo aggiornamento

LA CLASSIFICA DI EUROPA LEAGUE