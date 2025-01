Ranieri sceglie Pellegrini (e non El Shaarawy) con Dybala alle spalle di Dovbyk. Rispetto a Udine tornano anche Paredes e Saelemaekers, loro come Hummels al centro della difesa. Toppmoller risponde con Ekitiké rifornito da Chaibi e Knauff. Dentro l'ex Roma Kristensen, panchina per Gotze. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD. SEGUI IL LIVE