Dove vedere Roma-Eintracht Francoforte

Oggi, giovedì 20 gennaio, alle ore 21 la Roma è impegnata in casa contro l’Eintracht Francoforte. A 90 minuti alla fine della prima fase di Europa League: la Lazio è già qualificata agli ottavi, per la Roma invece l'unica strada sono i playoff . Al momento i giallorossi sono al 21° posto: la squadra di Ranieri deve vincere per non dover fare altri calcoli, altrimenti in caso di pareggio o sconfitta conteranno i risultati di altre squadre (fra cui quella di Mourinho e della Lazio). L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Blerim Dzemaili. A bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna; Diretta Gol con Daniele Barone. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League - dalle 20 e dalle 23- con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news con Vittoria Orlando.

Sky Sport seguirà secondo per secondo le 18 partite anche in contemporanea a partire dalle 21 grazie a una ricchissima Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW), nella quale verranno implementate le grafiche con i risultati live e la classifica in continuo aggiornamento per conoscere la situazione aggiornata in tempo reale delle squadre qualificate alle fasi successive del torneo.

I numeri di Roma e Eintracht Francoforte

La Roma ha vinto solo tre delle ultime 14 partite con avversarie tedesche tra tutte le competizioni (5N, 6P); questa sarà la sua prima sfida in assoluto contro l'Eintracht Francoforte. L'Eintracht ha perso le ultime due sfide con squadre italiane (entrambe contro il Napoli nella Champions League 2022/23), tante quante sconfitte nelle prime 11 partite contro queste formazioni (6V, 3N). La Roma ha perso solo tre delle ultime 45 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee (33V, 9N), mantenendo la porta inviolata in più della metà di queste gare (25/45). L'Eintracht Francoforte ha perso l’ultima trasferta contro il Lione (3-2) in questa Europa League, dopo averne vinte cinque di fila fuori casa in precedenza. L'ultima volta che ha registrato almeno due sconfitte esterne consecutive in Coppa UEFA/Europa League risale al periodo tra il 1979 e il 1990 (serie di nove in quel caso).

La Roma rischia di essere eliminata dalla prima fase a gironi/campionato in una competizione europea per la prima volta dalla Champions League 2014/15. Non è mai stata eliminata in questa prima fase in Coppa UEFA/Europa League. Oltre a vantare il più alto valore di possesso palla in questa Europa League (61%), la Roma è la squadra che ha effettuato più sequenze su azione da almeno 10 passaggi nel torneo in corso: 125 – 27 in più dell’Eintracht Francoforte, quarto in questa speciale classifica. Grazie ai gol contro Athletic Bilbao e Dynamo Kyiv, Artem Dovbyk è l’unico giocatore della Roma con più di una rete all’attivo in questa Europa League. L’unico giocatore ucraino ad aver segnato almeno tre gol con un club italiano nella prima fase a gironi/campionato di una delle maggiori competizioni europee è stato Andriy Shevchenko (tre volte con il Milan – tre gol nel 2000/01 e nel 2004/05, sei nel 2005/06).