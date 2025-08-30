Bologna, date e orari delle gare in Europa League

Subito l'ostacolo più complicato per il Bologna che aprirà la sua prossima Europa League sul campo dell'Aston Villa. Per la squadra di Italiano l'esordio casalingo sarà con i tedeschi del Friburgo prima della trasferta in Romania con lo Steaua. Poi doppio impegno casalingo contro Brann e Salisburgo prima del viaggio in Spagna con il Celta. A gennaio ultimi due match contro il Celtic, al Dall'Ara, e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv in campo neutro
Torna a Birmingham, un anno dopo l'esperienza in Champions, il Bologna di Vincenzo Italiano per il primo confronto della nuova Europa League. Dopo l'Aston Villa l'esordio al Dall'Ara sarà contro i tedeschi del Friburgo. La trasferta in Romania contro la Steaua precederà il doppio confronto casalingo contro Brann e Salisburgo. Ultimo match del 2025 in Spagna contro il Celta Vigo. A gennaio il Celtic in casa e il Maccabi Tel Aviv in campo neutro chiuderanno la prima fase del torneo
Le avversarie del Bologna
- Aston Villa (in trasferta) giovedì 25 settembre ore 21
- Friburgo (in casa) giovedì 2 ottobre ore 18.45
- Steaua Bucarest (in trasferta) 23 ottobre ore 18.45
- Brann (in casa) giovedì 6 novembre ore 21
- Salisburgo (in casa) giovedì 27 novembre ore 21
- Celta Vigo (in trasferta) giovedì 11 dicembre ore 21
- Celtic (in casa) giovedì 22 gennaio ore 18.45
- Maccabi Tel Aviv (in trasferta) giovedì 29 gennaio ore 21