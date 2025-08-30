Bologna, date e orari delle gare in Europa League

Subito l'ostacolo più complicato per il Bologna che aprirà la sua prossima Europa League sul campo dell'Aston Villa. Per la squadra di Italiano l'esordio casalingo sarà con i tedeschi del Friburgo prima della trasferta in Romania con lo Steaua. Poi doppio impegno casalingo contro Brann e Salisburgo prima del viaggio in Spagna con il Celta. A gennaio ultimi due match contro il Celtic, al Dall'Ara, e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv in campo neutro