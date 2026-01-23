Il talento (da proteggere e accompagnare) di Nicolò Pisilli

La doppietta contro lo Stoccarda in Europa League ha messo in mostra le principali qualità di un ragazzo che, nonostante la giovane età, sono già almeno due anni che è sotto i riflettori. Ma che, allo stesso tempo, sta continuando a crescere, da quest'anno sotto la guida di un allenatore che può farlo diventare veramente grande. Come quel centrocampista degli anni '80 che ha fatto la storia dell'Italia...