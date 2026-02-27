"Io non metto ai margini nessuno, anzi, allargo le rose che ho a disposizione". Vincenzo Italiano reagisce a qualche voce, circolata negli ultimi giorni, che non gli è piaciuta affatto: "Ho letto che Odgaard fosse ai margini, mi chiedo come si possa pensare e scrivere una cosa simile. Con tre partite in sette giorni serviva fare qualcosa di diverso, ma stasera è entrato alla grande giocando anche da punta". Parole al miele anche per Joao Mario, l'eroe del match: "La prima settimana si è presentato con timidezza, non sorrideva quasi mai ed ero preoccupato per questo. Poi è esploso e sta giocando benissimo, anche in una fascia non sua come la sinistra".

