I numeri di Bologna e Roma

Il Bologna ha perso soltanto una delle ultime sei partite contro la Roma in tutte le competizioni (3V, 2N), ma è capitato proprio nell'incontro più recente, disputato ad agosto in Serie A (0-1 in trasferta). Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le ultime quattro gare casalinghe contro la Roma tra tutte le competizioni (2V, 2N - tutte in Serie A). L'unico precedente incrocio in campo europeo del Bologna contro un'altra formazione italiana risale alla semifinale della Coppa Intertoto UEFA 1998 contro la Sampdoria; i rossoblù, guidati da Carlo Mazzone, riuscirono a superare il turno con un punteggio aggregato di 3-2 (vittoria casalinga all'andata per 3-1 e sconfitta esterna al ritorno per 1-0) per poi conquistare il titolo in finale. La Roma ha affrontato avversarie italiane in tre precedenti sfide europee: ha perso nel doppio confronto contro l'Inter nella finale di Coppa UEFA del 1991 (1-2 in aggregato) e contro la Fiorentina negli ottavi di finale della Europa League 2014/15 (1-4 in aggregato), ma ha eliminato il Milan nei quarti di finale di Europa League 2023-24 (3-1 in aggregato). Il Bologna è imbattuto nelle ultime nove partite di Europa League (6V, 3N), eguagliando la sua miglior serie di imbattibilità nelle maggiori competizioni europee (nove anche tra l'ottobre 1964 e il marzo 1967). La Roma ha vinto la gara d’andata in ciascuno dei suoi ultimi sei ottavi di finale nelle principali competizioni europee. Tuttavia, nella scorsa stagione è stata eliminata in Europa League dopo aver battuto l’Athletic Club 2-1 all’andata, perdendo poi 3-1 al ritorno.