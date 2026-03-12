Bologna-Roma, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streamingguida tv
Andata degli ottavi di finale di Europa League con il Bologna impegnato oggi contro la Roma alle 18.45. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e su NOW. Appuntamento anche con Diretta Gol alle 18.45 e 21 su Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio
Dove vedere Bologna-Roma in tv
Oggi alle ore 18.45 appuntamento da non perdere con Bologna-Roma per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo, inviati Marco Nosotti, Paolo Assogna e Angelo Mangiante; Diretta Gol con Riccardo Gentile. Inoltre, ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Veronica Baldaccini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Appuntamento anche con Diretta Gol alle 18.45 su Sky Sport 251 e alle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
I numeri di Bologna e Roma
Il Bologna ha perso soltanto una delle ultime sei partite contro la Roma in tutte le competizioni (3V, 2N), ma è capitato proprio nell'incontro più recente, disputato ad agosto in Serie A (0-1 in trasferta). Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le ultime quattro gare casalinghe contro la Roma tra tutte le competizioni (2V, 2N - tutte in Serie A). L'unico precedente incrocio in campo europeo del Bologna contro un'altra formazione italiana risale alla semifinale della Coppa Intertoto UEFA 1998 contro la Sampdoria; i rossoblù, guidati da Carlo Mazzone, riuscirono a superare il turno con un punteggio aggregato di 3-2 (vittoria casalinga all'andata per 3-1 e sconfitta esterna al ritorno per 1-0) per poi conquistare il titolo in finale. La Roma ha affrontato avversarie italiane in tre precedenti sfide europee: ha perso nel doppio confronto contro l'Inter nella finale di Coppa UEFA del 1991 (1-2 in aggregato) e contro la Fiorentina negli ottavi di finale della Europa League 2014/15 (1-4 in aggregato), ma ha eliminato il Milan nei quarti di finale di Europa League 2023-24 (3-1 in aggregato). Il Bologna è imbattuto nelle ultime nove partite di Europa League (6V, 3N), eguagliando la sua miglior serie di imbattibilità nelle maggiori competizioni europee (nove anche tra l'ottobre 1964 e il marzo 1967). La Roma ha vinto la gara d’andata in ciascuno dei suoi ultimi sei ottavi di finale nelle principali competizioni europee. Tuttavia, nella scorsa stagione è stata eliminata in Europa League dopo aver battuto l’Athletic Club 2-1 all’andata, perdendo poi 3-1 al ritorno.