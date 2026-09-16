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Milan-Benfica, Amorim: "Dobbiamo creare un'idea di gioco, ma serve anche vincere". VIDEO

Europa League

L'allenatore rossonero a Sky dopo la sconfitta: "Teniamo la palla ma ci manca creatività vicino all'area e i pericoli arrivano sempre quando la perdiamo. Abbiamo problemi nel creare, ma troveremo soluzioni". Nel pre partita aveva detto: "So che ci vorrà del tempo, anche se a volte il tempo non c'è. Se devo fallire voglio farlo con le mie idee"

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Amorim è rammaricato ma non perde la lucidità nell'analisi del match contro il Benfica, perso 2-0. Nessun pericolo creato nel primo tempo, con gol subìto in avvio come contro la Lazio. Qualcosa in più nella ripresa, dove però il raddoppio di Kaminski ha — di fatto — chiuso il match. Cosa non va in questo Milan? "Spesso abbiamo la palla, ma a volte quando ce l'abbiamo creiamo pericoli a noi stessi — ha detto l'allenatore rossonero nel post gara a Sky —. Teniamo il possesso ma ci manca creatività vicino all'area, a volte facciamo tutto velocemente e senza qualità. E poi la perdiamo in momenti pericolosi. I pericoli arrivano quando la perdiamo".

Sulla formazione iniziale e il sistema di gioco

Come detto, il Milan è incappato nuovamente in un gol subito in avvio. E in stagione è ancora a quota zero gol nei primi tempi: "Non so se sia un problema mentale — ha proseguito Amorim —, certo è la seconda di fila che nel primo tempo non siamo in partita. Abbiamo problemi a creare opportunità, se poi approcciamo male e subiamo gol diventiamo nervosi. Difesa? Tutto è collegato. Non siamo molto organizzati, sul primo gol eravamo schiacciati in area". Sull'attacco, invece: "Vero ci manca profondità, nel primo tempo nessuno è corso dietro i difensori. Così i trequartisti non hanno spazio. Il secondo l'abbiamo iniziato meglio, però abbiamo subito preso il secondo gol". Ecco, la ripresa. Coi cambi il Milan ha aumentato i giri (un po' come contro la Lazio), perché allora non iniziare con chi aveva finito la partita dell'Olimpico? "È semplice: Rabiot aveva fatto 90 minuti e non sapevamo quanti ne avrebbe avuti oggi. Per Pulisic vale lo stesso, conoscete la sua storia di infortuni, e anche noi ne siamo consapevoli. Moreira, invece, ha avuto un problema personale e non ha lavorato tutti i giorni in settimana. A volte ci sono cose che non sono note. Ma dobbiamo pensare di squadra, non di singoli". Infine, sul sistema di gioco e se pensa a una variazione dal 3-4-2-1: "Io cambio di continuo, a volte inizio con una base, ma abbiamo solo due mesi di lavoro. Troveremo soluzioni. Dobbiamo creare un'idea di gioco, certo, ma anche vincere".

Cosa aveva detto Amorim a Sky nel pre partita: "Serve tempo, anche se a volte…"

Alla luce del brutto ko, però, vale la pena ritornare indietro di qualche ora e rivedere le parole di Amorim anche nel pre gara. Interrogato sui vari cambi di formazione in avvio, il tencico portoghese aveva detto a Sky: "Perché ho cambiato? La rosa è bilanciata, ed essere al top in tre partite la settimana è difficile. Qui come a Manchester sento la pressione, ma è normale in club del genere — le sue parole —. Qui stiamo costruendo qualcosa, so che ci vorrà del tempo, anche se a volte il tempo non c'è. Ma se devo fallire, voglio farlo con le mie idee. Voglio aiutare il Milan e penso che i giocatori mi stiano ascoltando".

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