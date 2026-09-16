Sulla formazione iniziale e il sistema di gioco

Come detto, il Milan è incappato nuovamente in un gol subito in avvio. E in stagione è ancora a quota zero gol nei primi tempi: "Non so se sia un problema mentale — ha proseguito Amorim —, certo è la seconda di fila che nel primo tempo non siamo in partita. Abbiamo problemi a creare opportunità, se poi approcciamo male e subiamo gol diventiamo nervosi. Difesa? Tutto è collegato. Non siamo molto organizzati, sul primo gol eravamo schiacciati in area". Sull'attacco, invece: "Vero ci manca profondità, nel primo tempo nessuno è corso dietro i difensori. Così i trequartisti non hanno spazio. Il secondo l'abbiamo iniziato meglio, però abbiamo subito preso il secondo gol". Ecco, la ripresa. Coi cambi il Milan ha aumentato i giri (un po' come contro la Lazio), perché allora non iniziare con chi aveva finito la partita dell'Olimpico? "È semplice: Rabiot aveva fatto 90 minuti e non sapevamo quanti ne avrebbe avuti oggi. Per Pulisic vale lo stesso, conoscete la sua storia di infortuni, e anche noi ne siamo consapevoli. Moreira, invece, ha avuto un problema personale e non ha lavorato tutti i giorni in settimana. A volte ci sono cose che non sono note. Ma dobbiamo pensare di squadra, non di singoli". Infine, sul sistema di gioco e se pensa a una variazione dal 3-4-2-1: "Io cambio di continuo, a volte inizio con una base, ma abbiamo solo due mesi di lavoro. Troveremo soluzioni. Dobbiamo creare un'idea di gioco, certo, ma anche vincere".