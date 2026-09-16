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Rui Costa omaggiato da San Siro prima di Milan-Benfica: guarda il video

Europa League

La maglia numero 10 nell'anno in cui i rossoneri non hanno un numero 10 e tanto tanto affetto. I tifosi rossoneri hanno voluto far sentire al grande ex (oggi presidente del Benfica), tutto il loro calore. Guarda il video

MILAN-BENFICA LIVE - LE PAROLE DI RUI COSTA

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