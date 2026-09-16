Spalletti: "Dimostriamo di essere da Juventus. McKennie giocherà"

Il periodo complicato del NEC non sembra avere fine. Nel weekend la squadra di Dick Schreuder è stata travolta 3-0 dal Cambuur, formazione di bassa classifica e al primo successo in campionato: per il Nec, ora al decimo posto in classifica con 7 punti, è la terza sconfitta in Eredivisie in cinque giornate. Sono tre le partite consecutive senza vittoria per gli olandesi, approdati in Europa League dopo aver perso nel doppio confronto dei preliminari di Champions contro il Bodo/Glimt. Nell'ultima di campionato prestazione completamente da dimenticare per ciò che riguarda la fase difensiva (schierata come sempre a 3, con Crettaz tra i pali e davanti il terzetto Storm-Sandler-Kabar), con imbucate da una parte e dall'altra, e un passivo tutto sommato anche "limitato". Contro i bianconeri, inoltre, dovrebbe mancare Emre Mor: era entrato nella ripresa ma, calciando, si è procurato un infortunio muscolare ed è stato costretto a uscire dopo un quarto d'ora. Il turco aveva preso il posto di Tahaui, schierato titolare sulla corsia destra di centrocampo, con Bischoff sul lato opposto e Nejasmic-Geiger da centrali. È rimasto a riposo Tadic a favore di Lebreton e Chery alle spalle di Sierhuis.