Spalletti: "Dimostriamo di essere da Juventus. McKennie giocherà"

Ti aspettavi dei miglioramenti a livello di personalità della squadra?

Spalletti: "Parlavo di ritmo mentale perché è quella la vera qualità. Il gioco è diventato troppo veloce, ci sono troppe variabili. Il gioco è diventato dipendente da quelle che sono le micro-decisioni dei calciatori. Ve ne accorgerete domani sera se non saremo pronti ad anticipare o a prevedere. Il ritmo di gioco ha delle variabili sempre più sorpredenti e a volte non si riesce a starle dietro. Il calcio è sempre più pieno di queste cose. Lo abbiamo visto anche contro il Sassuolo: imparare a conoscere queste cose sbattendoci il naso come ci è successo dà delle conoscenze reali e vere. Poi ci sono le nuove regole arbitrali, che liberano il calcio dalle strategie basate sulle perdite di tempo e sulle simulazioni. Faccio i miei complimenti per questo, vengono tirati in superfice i furbetti che stanno di più a terra".