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Schuurs pronto per Juve-Nec: "Torino è casa mia, sarà come un derby"

Europa League

Nel video, il difensore del Nec Peer Schuurs, ex giocatore del Torino, racconta la sua felicità nell'essere tornato al calcio giocato dopo un infortunio lungo tre anni: “Torino è casa mia, la porto nel cuore, sono felice di essere qui. Sono stati tre anni molto difficili mentalmente, sono tornato a essere calciatore e ho perfino fatto gol, davvero un sogno”. E contro la Juve, Schuurs avverte: "Siamo qui per vincere"

JUVENTUS-NEC, PROBABILI FORMAZIONI

Nel video l’intervista al difensore del Nec Perr Schuurs, ex giocatore del Torino, protagonista di una esperienza nel calcio italiano molto sfortunata: un grave infortunio lo ha tenuto lontano dai campi per tre anni, e solo nelle ultime settimane è tornato in campo, con la maglia del Nec. All’inviato di Sky Sport Giovanni Guardalà Schuurs racconta di essere “pronto per il derby”: “Torino è casa mia, la porto nel cuore, sono felice di essere qui. Sono stati tre anni molto difficili mentalmente, sono tornato a essere calciatore e ho perfino fatto gol, davvero un sogno”. Sulla partita di Europa League contro la Juve, Schuurs avverte: “Siamo una squadra costruita per attaccare e siamo qui per vincere. Vogliamo fare bene, magari passare la prima fase e migliorare rispetto allo scorso anno”.

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