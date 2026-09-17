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Alajbegovic, il primo gol in bianconero in Juventus-Nec è da ricordare. VIDEO

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A quattro giorni dal suo 19esimo compleanno, Kerim Alajbegovic ha trovato il primo gol con la maglia della Juventus, firmando il raddoppio contro il Nec con una potente conclusione di destro. A 18 anni e 361 giorni, è soltanto il secondo 18enne nella storia bianconera a segnare in una delle principali competizioni europee, dopo Gianfranco Zigoni, a segno a 18 anni e 311 giorni contro l'Ofc Belgrado in Coppa delle Fiere. Guarda il VIDEO qui sopra

JUVENTUS-NEC 5-0: HIGHLIGHTS

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